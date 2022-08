Platzverweis auf der Lohrer Festwoche

Wiederholte Ansprachen durch den Sicherheitsdienst, sowie den Polizeibeamten vor Ort halfen dem jungen Mann nicht, sein Verhalten zu ändern, so dass nur der Ausschluss für die Dauer der Veranstaltung übrig blieb.

Zwei Fahrräder in Lohr gestohlen

Lohr am Main. LKR MSP Am 03.08.22. hatten die beiden Geschädigten in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr ihre beiden Fahrräder, darunter ein E-Bike, in Lohr am Main in der Jahnstraße versperrt abgestellt. Als sie mit den Rädern nach Hause fahren wollten, wurde lediglich das aufgebrochene Schloss noch vor Ort aufgefunden. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Zeugen die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr a. Main in Verbindung zu setzen. Die Tel.-Nr. lautet 09352/87410 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Beim Rangieren Straßenlaterne in Lohr angefahren

Lohr am Main. LKR MSP. Am 03.08.2022, gegen 17:40 Uhr kam es in Lohr am Main, Hauptstraße, zu einem Unfall, als die Verkehrsteilnehmerin in die dort befindliche Parkbucht rangieren wollte und hierbei zu weit zurück setzte und die dortige Straßenlaterne mit dem Heck des Fahrzeuges touchierte. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 700 Euro.

dc/Polizei Lohr