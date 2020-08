Platten von Kleinheubacher Baustelle geklaut

Im Tatzeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Montag (19.-24.08.20) entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Seehecke zehn Fassadenplatten, mit den Maßen 1,20 x 0,80 m im Wert von 2000 Euro.

Unfallflucht in Eichenbühl

Eichenbühl. Am Montagvormittag fuhr ein Fahrer eines vermutlichen Kleintransporters in der Alten Steig gegen die Hausecke eines Anwesens. Dabei wurde die Fassade beschädigt. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von mindestens 500 Euro am Haus und fuhr seines Weges, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.