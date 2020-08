Feuer im Aschaffenburger Hafen: Plastikmüll brennt auf Gelände eines Entsorgers

Gegen 10.15 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr aufgrund Brandgeruchs und Rauchentwicklung in die Römerstraße gerufen. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass bei einem Entsorgungsunternehmen Kunststoff-Abfälle in Brand geraten waren. Durch die schnelle Meldung eines Passenten, der zufällig vorbeigekommen war, konnte die Wehrtleute das Feuer noch in der Anfangsphase unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die Halde mit mehreren hundert Kubikmetern Plastikabfall verhindern.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig: Mit Baggern und Radladern wurde der betroffene Plastik-Müll auf dem Betriebsgelände umgelagert. Dabei unterstützte der dazugerufene Eigentümer der Recyclingfirma mit mehreren Mitarbeitern die Einsatzkräfte, die so die letzten Glutnester ablöschen konnten.

Zur Höhe des Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor. Die Polizei schließt eine Selbstentzündung nicht aus.

Ralf Hettler/mkl