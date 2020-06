Plastik-Skelett als Deko im Hof: Skurriler Klau in Homburg

Das Deko-Skelett war ursprünglich mit mehreren Schrauben im Hofraum des Geschädigten an einer Holztreppe befestigt.

Marktheidenfeld.Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag zwischen 10.30 und 11 Uhr einen beigefarbenen Fiat und verursachte hierbei einen Sachschaden von 1000 Euro. Der Fiat parkte zur Unfallzeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Äußeren Ring. Im Bereich der vorderen linken Stoßstange konnte am beschädigten Pkw weißer Fremdlack vom Verursacherfahrzeug festgestellt werden.

Wildunfälle



- Am Freitag wurde ein Reh auf der MSP 31 bei Altfeld von einem Pkw touchiert – kein Schaden.

- Am Samstag kam es gegen 3 Uhr um Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Bussard, der hierbei getötet wurde. Sachschaden 1000.- EUR

- Ebenfalls am Samstag querte gegen 1 Uhr ein Dachs die ST 2299 bei Karbach und wurde beim Kontakt mit einem Pkw getötet. Sachschaden 4000.- EUR





Mit 1,38 Promille



Unterwittbach. Mit 1,38 Promille war am Freita ein 49-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16.15 h in Unterwittbach unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Da die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellten, wurde bei dem Mann ein freiwilliger Alco-Test durchgeführt. Anschließend wurden der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Verbotene Einhandmesser



Marktheidenfeld. Da sie jeweils verbotenerweise Einhandmesser mit sich führten, erwartet zwei Männer (28 und 30 Jahre alt) nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Die Messer wurden bei deiner Personenkontrolle am 06.06.2020 um 04.00 h bei den Männern aufgefunden und sichergestellt.

Mit 1,14 Promille



Roden. 1,14 Promille war das Ergebnis der Alkoholüberprüfung bei einem 21-jährigen Pkw-Fahrer, der am 07.06.2020 gegen 03.00 h von der Polizei kontrolliert wurde. Auch er musste seinen Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein noch vor Ort abgeben und die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo die abschließende Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizei Marktheidenfeld/mkl