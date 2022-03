Pkw überschlägt sich bei Michelrieth

Der 34-Jährige hatte mit seinem Fahrzeug einen Pkw überholt. Während des Überholmanövers geriet das überholte Fahrzeug nach links auf die Fahrbahnseite des 34-Jährigen. Dieser musste dadurch ins

Bankett ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug. Am Wagen

des 34-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 37.000 Euro.

Kradfahrer bei Unfall verletzt

Urspringen. Leicht verletzt wurde ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am

Freitagnachmittag in Urspringen ereignete. Der 59-Jährige wollte in der Hauptstraße links abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur Begutachtung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/mm