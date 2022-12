Pkw in Lohr mutwillig beschädigt

Die Motorhaube des PKW wurde zerkratzt und ein Scheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei Lohr ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Diese werden per Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder unter Tel. 09352/87410 entgegengenommen.

Lohr. In der Nacht auf den 2. Dezember haben Unbekannte drei Paletten von einem Lagerplatz einer Baustellenfirma in der Straße Im Sandfeld gestohlen. Auf den Paletten waren Schrankzäune gelagert. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Lohr ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise werden per Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder unter Tel. 09352/87410 entgegengenommen.

Polizei Lohr/mm