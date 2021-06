Pkw-Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss in Erlenbach

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,01 mg/l. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Kraftrad umgeworfen

Klingenberg. Am Freitag wurde zwischen 19.50 Uhr und 20.50 Uhr ein in der Ringstraße abgestelltes Leichtkraftrad von unbekannten Tätern umgeworfen. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Sulzbach. Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr stellten Beamte der Polizei Obernburg bei einer Fahrzeugkontrolle in der Bahnhofstraße bei einem 20-jährigen Fahrzeuginsassen eine geringe Menge Marihuana fest. Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Polizei Obernburg/mm