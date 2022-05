Pkw-Fahrer fährt in Großostheim Fußgänger an, hilft, geht   und wird jetzt gesucht

Der 42-jährige Fußgänger wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und landete anschließend auf dem Asphalt. Glücklicherweise wurde der Fußgänger nur leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt an und kümmerte sich sofort um den verletzten Fußgänger. Anschließend fuhr er die beiden Fußgänger zu einem nahegelegenen Hotel in Ringheim und entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen, in unbekannte Richtung.

Sollte sich ein Autofahrer oder anderer Zeuge an diese Situation erinnern oder sich

angesprochen fühlen, so möchte dieser sich bitte mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung setzen.

Fenster und Tür im Toilettenhäuschen am Aschaffenburger Perth Inch eingetreten

Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr hat ein Zeuge beobachtet, wie eine unbekannte männliche Person mit seinen drei Begleitern aus dem Toilettenhäuschen im

Bereich des Perth Inch kam und lauthals prahlte, dass er soeben ein Fenster und eine Tür im

Toilettenhäuschen eingetreten habe. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigte, flüchtete der unbekannte Täter mit seinen Begleitern. Der Täter erlitt durch die Sachbeschädigung stark blutende Schnittwunden an der rechten Hand. Der junge Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa 16 Jahre, normale Statur, schwarze glatte kurze Haare, bekleidet mit kurzer schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpullover, dunkelblauem Rucksack und grauen Turnschuhen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen.

Unbekannte beschädigen Glasvitrine in der Unterführung zur City-Galerie

Aschaffenburg. Zwischen Samstag und Sonntag wurde in der Unterführung zur City-Galerie eine Glasvitrine durch einen oder mehrere unbekannte Täter eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen.

Beim Abbiegen Pfosten übersehen

Goldbach. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Samstag gegen 15 Uhr von der

Marienstraße in die Brunnenstraße nach rechts abbiegen. Hierbei nahm sie die Kurve zu eng

und blieb mit ihrer hinteren rechten Fahrzeugseite an einem Pfosten am Fahrbahnrand

hängen. Durch den Anstoß entstand an dem Pkw ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der

Pfosten wurde leicht beschädigt.

Polizei Aschaffenburg/mm