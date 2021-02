Pizzakarton-Schlacht auf dem Michelbacher Schulgelände

Bei der anschließenden Kontrolle wurden vier Jugendliche dort festgestellt, die gegen die gültige Kontaktbeschränkung verstießen, da sie alle aus unterschiedlichen Hausständen waren. Die Folge ist je eine Anzeige gemäß Infektionsschutzgesetz.

Wildunfall mit Reh

Mömbris/Schimborn. Am Samstag, gegen 0.30 Uhr, fuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatstraße 2307 zwischen Schimborn und Feldkahl und erfasste ein Reh frontal. Das Reh sei weitergerannt. Am BMW entstand nur leichter Schaden an der Frontschürze.