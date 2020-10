Pizza im Ofen löst Feuerwehreinsatz in Aschaffenburg aus

Die Aschaffenburger Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr alarmiert, da in einem Mehrfamilienhaus in der Landingstraße der Brandmeldealarm ausgelöst wurde. Da bei Eintreffen der Einsatzkräfte zudem Rauchgeruch wahrzunehmen war und niemand an die Tür ging, musste diese durch die Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung traf man auf den schlafenden Wohnungsbesitzer. Er hatte eine Pizza im Ofen vergessen, die bereits qualmte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld.

Weitere Meldungen aus der Stadt Aschaffenburg

Diebstahl eines Solarpanels in Strietwald



Ein unbekannter Täter montierte in der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr ein 100 Watt Solarpanel von einem Wohnmobil ab und nahm es an sich. Das System war am Fahrradträger am Fahrzeugheck angebracht. Das Wohnmobil stand in einem Hof in der Keplerstraße geparkt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Volvo in Heigenbrücken angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Sonntag, zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr, einen Volvo und entfernte sich ohne jegliche Maßnahme zu treffen. Das Fahrzeug war in der Heinrichsthaler Straße abgestellt und weist nun einen Heckschaden in Höhe von über 2.500 Euro auf. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg