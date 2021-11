Pflanzkübel nachts auf Obernburger Straße geworfen

Dies geschah laut Polizei wohl nachts. Die größeren Kübel landeten in der Straße „Untere Gasse" auf der Fahrbahn und zerbrachen dabei. Sie behinderten den Verkehr. Die Polizei sucht die Täter.

Diebstahl einer Seilwinde in Wörth

Vom 30.10 auf den 31.10.21, wohl in den Nachtstunden, wurde bei einem Campingplatz in der Landstraße die Seilwinde eines Land Rovers, die an der Front des Autos fest verbaut war, durch unbekannte Täter entwendet. Der Beuteschaden beträgt rund 1500 Euro.

Cannabis in Kleinwallstadt sichergestellt

Am 01.11.21, gegen 1 Uhr, haben Beamte bei zwei Fußgängern, die gemeinsam einen Fußweg an der Kreisstraße MIL 26 entlang liefen, jeweils eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Als sich eine Polizeistreife annäherte warf eine Person eine Tüte mit wenigen Gramm Cannabis in den Grünstreifen.

Manipuliertes E-Bike in Sulzbach unterwegs

Am 31.10.21, gegen 17.30 Uhr, wurde ein E-Bike-Fahrer mit seinem Rad in der Pfarrer-Fäth-Straße in Sulzbach bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Hier war aufgefallen, dass er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle des E-Bikes wurde festgestellt, dass dieses mittels eines eingebauten Chips manipuliert war, sodass höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können. Dies stellt unter anderem ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar.