Pferdekoppel in Schimborn: Zweijährige durch Huftritt verletzt

Während sich die Mutter des Kindes mit der Pferdebesitzerin unterhielt lief die kleine Tochter auf der Pferdekoppel umher. Als die Mutter dann die Zweijährige zu sich rief, lief das Mädchen direkt hinter dem auf der Koppel stehenden Pferd entlang. Das Pferd trat daraufhin nach hinten aus und traf die Kleine mit den Hufen im Gesicht. Das Mädchen wurde daraufhin mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen im Gesicht durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zaun angefahren

Karlstein- Großwelzheim. Im Laufe des Freitagnachmittages wurde der Zaun eines Grundstückes in der Klostergasse an der Ecke zur Kapellengasse in Großwelzheim durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und dadurch beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

mkl/Polizei Alzenau