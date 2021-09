Pferd scheut wegen Mähroboter - Zwei Menschen leicht verletzt

Am Sonntag, gegen 12 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seiner Einspänner-Kutsche und einem davor gespannten Pferd die Durchfahrtsstraße von Breitenbuch. In der Kutsche saßen noch zwei weitere Personen. Das Pferd erschrak aufgrund eines Mähroboters und scheute. Die drei Personen in der Kutsche stiegen aus und versuchten das Pferd zu beruhigen. Dies misslang jedoch; das aufgeregte und verängstigte Pferd sowie der Kutschenführer und eine 48-jährige Begleiterin wurden bei dem Versuch das Tier wieder zu beruhigen leicht verletzt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Miltenberg

Miltenberg. Am Montag, gegen 6.15 Uhr, sollte ein Toyota-Fahrer in der Jahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Beamten konnten beobachten, wie der Fahrer ein kleines Tütchen aus dem Fahrerfenster kurz vor der Anhaltung warf. Hierbei handelte es sich um ca. 0,4 Gramm Marihuana. Zudem zeigte der 35-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Skooter-Fahrer mit zu viel Promille in Bürgstadt

Bürgstadt. Am Sonntag, kurz nach 15 Uhr, wurde im Raiffeisenring der Fahrer eines sog. E-Skooters einer Kontrolle unterzogen. Hier wurde festgestellt, dass der 23-Jährige nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein freiwilliger Alkohol-Test ergab einen Promillewert von 1,10, woraufhin die obligatorische Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg