Pferd mit Messer im Genitalbereich verletzt: Wer kann Hinweise auf den Täter in Birkenfeld geben?

Das Pferd befand sich auf einem offenen Außenstall mit Koppel im Sennfelder Weg, als sich ein unbekannter Täter an dem Tier verging. Er fügte der Stute vermutlich mit einem Messer mehrere Schnitte im Genitalbereich zu. Nach Versorgung durch eine Tierärztin, die die Schnitte nähen musste, besteht für die Stute keine Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Zeit gibt es keine Hinweise darauf, dass sich der Täter auch sexuell an dem Tier vergangen hat.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl aus Garage

Marktheidenfeld-Altfeld. Ein hochwertiges rotes Herren-Mountainbike der Marke Focus, Typ Raven Evo Xt-22, ein blaues Laser-Messgerät der Marke Bosch sowie ein blauer Akkuschrauber der Marke Bosch im Gesamtwert von 2030 € wurden in der Zeit von Montagabend, 21:00 Uhr, bis Dienstagmittag, 12:00 Uhr, aus einer Garage eines Anwesens in der Michelriether Straße entwendet. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Kreuzwertheim. Zu einem Auffahrunfall mit 3000 € Sachschaden kam es am Dienstag, kurz vor 16:00 Uhr, auf der Staatsstraße 2315. Der 85-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr von Altfeld in Richtung Kreuzwertheim. Als er auf Höhe der Abzweigung nach Oberwittbach verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der nachfolgende 32-jährige Fahrer eines Toyotas die Situation zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Die Beifahrerin im Mercedes klagte anschließend über Nackenschmerzen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kreuzwertheim, Wertheim und Unterwittbach waren unterstützend insgesamt mit 12 Einsatzkräften vor Ort, kümmerten sich um die Verkehrsführung sowie das Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Zaun beschädigt

Marktheidenfeld-Altfeld. 2000 € Schaden richtete ein unbekannter Fahrzeugführer an einem Zaun in der Straße „Am Schlossfeld" an. Dieser beschädigte vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw mit Anhänger ein Zaunelement samt Pfosten und entfernte sich anschließend unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Heuballen beschädigt

Rothenfels. Am Dienstag, zwischen 14:30 und 19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter die Plastikfolien von fünf Silage-Heuballen und richtete so einen Schaden in Höhe von 350 € an. Die Ballen lagen auf einem Feld zwischen der Hauptstraße und dem Main. Nachdem die Folien der Bio-Siloheuballen aufgeschnitten wurden, darf das Heu lt. Eigentümerin nicht mehr an Tiere verfüttert werden und ist somit nutzlos. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fensterscheibe eingeschlagen - 100 € Sachschaden

Marktheidenfeld. Ein unbekannter Täter trat oder zerschlug am Montag, gegen 22:00 Uhr, die Scheibe eines Kellerfensters am Mainkai. Nachdem es zu keinem Einbruch kam, geht die Polizei von Sachbeschädigung aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

sob/Polizei Marktheidenfeld