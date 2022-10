Wie die Polizei informiert, fuhr ein 31-Jähriger mit seinem SUV gegen 5 Uhr auf der B 45 von Höchst in Richtung Mümling-Crumbach. Kurz vor dem Ortseingang kreuzte ein Pferd die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Dabei erlitt der Vierbeiner so schwere Verletzungen, dass er starb. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand erheblicher Schaden. Ermittlungen, warum sich das Pferd aus seiner Koppel befreien konnte, dauern noch an. Die B 45 war im Bereich der Unfallstelle bis 6.30 Uhr nur eingeschränkt befahrbar.