Peugeot überschlägt sich bei Amorbach

Am Freitag gegen 16.30 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Peugeot von Neudorf in Richtung Amorbach. Als sie bergab fuhr, kam sie leicht nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Sie fuhr ins Bankett, wobei der Wagen nach rechts in Richtung Hang kippte. Dort wurde der Pkw nach links abgewiesen, kippte nach links und schlitterte auf dem Dach auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise kam der Pkw neben der Fahrbahn, unmittelbar vor dem Abhang, zum Stehen. Die leicht verletzte 18-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6000 Euro. Das Auto wurde mit einem Traktor abgeschleppt. Die Feuerwehr Amorbach leistete bei der Bergung und Abstreuung der Fahrbahn technische Hilfe.

AMORBACH. Am Freitag zwischen 5.30 Uhr und 8 Uhr wurde am Marktplatz eine Kellertür angefahren. Den Spuren zufolge ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverrursachenden Fahrzeug um einen Pkw oder Lkw handelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

GROßHEUBACH. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein BMW-Fahrer in der Kirchstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bei der Polizeiinspektion Miltenberg ergab einen Wertvon über 0,5 Promille. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Unfall im Kreisverkehr

GROßHEUBACH. Am Freitagabend befuhr eine 19-jährige Suzuki-Fahrerin die Miltenberger Straße von Miltenberg kommend in Richtung Großheubach. Zeitgleich befuhr eine 21-Jährige mir ihrem Audi den dortigen Kreisverkehr. Beim Einfahren übersah die 19-Jährige den Audi und verursachte einen Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro.

Polizei Miltenberg/mm