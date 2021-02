Peugeot-Transporter prallt auf A3 bei Waldaschaff gegen Sattelzug

Nur noch Schrottwert hat ein Peugeot-Transporter nach einem Verkehrsunfall auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Waldaschaff in der Nacht zum Dienstag.

Gegen 2.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Transporter auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn fuhr der Mann auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Der Kleintransporter prallte anschließen in die Außenleitplanke, schleuderte über alle drei Fahrstreifen und blieb schließlich an der Mittelabtrennung stehen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der Peugeot-Fahrer bereits selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der Mann war leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Kleintransporter musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzte 41.000 Euro. Die Autobahn musste kurzfristig voll gesperrt werden, um die Fahrbahn zu reinigen. Im Anschluss konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Es kam dadurch zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab..

Ralf Hettler/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach