Gegen 21.30 Uhr war eine Renaultfahrerin von Aschaffenburg kommend in Richtung Obernau unterwegs. Kurz nach einer Eisenbahnbrücke wollten mehrere Personen einen Peugeot, welcher eine Panne hatte, an den Fahrbahnrand zu schieben. Die Fahrerin des Renault erkannte die Situation vermutlich zu späte und prallte in das Heck des Peugeot

Durch den Zusammenstoß querte der Peugeot die komplette Fahrbahn, überschlug sich und landete auf dem Dach. Eine Frau, welche sich zum Zeitpunkt der Kollision am Steuer des Peugeot befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst in eine Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der Ständigen Wache im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern, diese auszuleuchten und die Fahrbahn zu reinigen.

Nach einer rund halbstündigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge einspurig vorbeifließen.

Ralf Hettler