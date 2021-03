Peugeot-Fahrerin missachtet Vofahrt in Amorbach

An der Einmündung Klostersteige / Boxbrunner Straße missachtete am Dienstag gegen 12.30 Uhr eine Peugeot-Fahrerin die Vorfahrt eines VW-Fahrers. Die Beteiligten blieben unverletzt, der Peugeot war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Auto angefahren und abgehauen

Eichenbühl. Ein in der Hauptstraße geparkter Audi wurde in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr bis Dienstag, 08.00 Uhr angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Verteilerkasten beschädigt

Eichenbühl. Ein Stromverteilerkasten wurde in der Etterweg von einem Unbekannten angefahren. Dies wurde am 25.02.2021 von Mitarbeitern des Bayernwerks festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.