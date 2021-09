Peugeot-Fahrer mit nicht zugelassenem Anhänger in Amorbach gestoppt

Dabei stellte sich heraus, dass der mitgeführte Anhänger aktuell nicht zugelassen war. Die Fahrt durfte in diesem Zustand nicht fortgesetzt werden. Gegen den 26-Jährigen wurden Ermittlungen wegen diverser verkehrsrechtlicher Verstöße aufgenommen.

Ohne Fahrerlaubnis in Amorbach unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag um 17.15 Uhr in der Schneeberger Straßein Amorbach konnte der 39-jährige Citroen-Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Auf Nachfrage gab er an, keinen mehr zu haben. Auch die ersten Ermittlungen ergaben, dass seine Angaben wahrheitsgemäß waren. Der 39-Jährige durfte die Fahrt nicht mehr fortsetzen und muss sich nun wegen einer Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Polizei Miltenberg/kick