Personen machen sich in Elsenfeld an Auto zu schaffen

Eine sofort hinzugerufene Streife konnte die beiden Männer antreffen, die bei Erblicken der Streife Fersengeld gaben. Die Beamten konnten jedoch beide stellen. Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten einen Joint sicher. Der von den Männern angegangene Pkw war noch unbeschädigt, wäre aber wohl ohne den Hinweis der aufmerksamen Mitbürgerin vermutlich aufgebrochen worden.

Ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Klingenberg: Ein 19-jähriger Schüler ist am Sonntag Abend im Rahmen einer Kontrolle mit seinem Motorroller auf dem Radweg Richtung Laudenbach einer Streife der PI Obernburg aufgefallen. Bei der Überprüfung des Schülers stellte sich heraus, dass er sich bisher kein neues Versicherungskennzeichen für seinen fahrbaren Untersatz besorgt hatte.

Auch ein Großostheimer ist wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Anzeige gebracht worden. Der 23-Jährige war mit seinem Kleinkraftrad, an dem noch das ungültige grüne 2019-er Versicherungskennzeichen angebracht war, in der Sportplatzstraße in Mömlingen am Nachmittag von einer Streife kontrolliert worden.

Beide erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.