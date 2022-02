Peogeot prallt in Sattelzug an Viadukt vor Neuhütten

Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2317, zwischen Krommenthal und Neuhütten, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Zur Unfallzeit befuhr der 47-jährige Fahrer des eines Peugeot die Staatsstraße in Fahrtrichtung Neuhütten. Auf Höhe des Viadukts befuhr ein Sattelzug die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund der Engstelle bremste der Fahrer des Peugeots stark ab, rutschte jedoch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und konnte einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug nicht mehr verhindern.

Der Fahrer des Peugeots wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 23.000 Euro.

Missglücktes Wendemanöver in Lohr - hoher Sachschaden

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart: Am Freitagabend, gegen 17:47 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeug auf der Westtangente. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr die 51-jährige Unfallverursacherin mit ihrem VW UP die Westtangente in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe des Einmündungsbereichs der Südtangente blinkte die Fahrerin zunächst rechts, um jedoch anschließend in einem weiten Bogen zu wenden. Das Wendemanöver konnte jedoch aufgrund von Gegenverkehr nicht gänzlich durchgeführt werden, weshalb die Fahrerin quer zur Fahrbahn stehen blieb. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes konnte den Zusammenstoß, trotz eingeleitete Gefahrenbremsung, nicht mehr verhindern und erfasste den VW UP auf Höhe der Fahrertüre. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste zunächst durch die FFW Lohr aus ihrem Pkw geborgen werden. Anschließend wurde die Fahrerin leicht verletzt zur weiteren Behandlung ins Kreiskrankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr