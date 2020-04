Pensionswirtin cleverer als der Betrüger - Polizei fasst 62-Jährigen

Am Montag mietete sich ein 62-Jährigerin einer Lohrer Pension ein. DerGast spürte offenbar schon bald den Argwohn der Vermieterin und machte sich bereitsam Montagabend aus dem Staub. Den Zimmerschlüssel ließer mitgehen. Am folgenden Dienstagvormittag erblickte die Vermieterin den Mann im Stadtbereichund verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzungkonnte den 62-Jährigendaraufhin festnehmen. Bei den folgenden Ermittlungen brachten die Beamten in Erfahrung, dass der Festgenommenein mindestens drei weiteren Fällen, in verschiedenen Orten des Bundesgebietes,des Einmietbetruges beschuldigt wird.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann die Polizeiwache wieder verlassen.

Auto ohne Zulassungskennzeichen angehalten

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart . Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr,bemerkte eine Streifenbesatzung, in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straßeeinen weißen AudiA 4, der ihnen ohne Zulassungskennzeichen entgegen kam.Der 27-jährige Fahrer gab an, das Anbringen der Überführungskennzeichen versäumt zu haben.Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungs-und dem Kfz-Steuergesetz.