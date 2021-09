Pedelecfahrer stützt und erleidet schwere Kopfverletzungen

. Der Radfahrer trug keinen Schutzhelm und zog sich u. a. eine Kopfverletzung zu. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand kein sichtbarer Schaden.

Zu schnell in der Kurve - Yamaha-Fahrer stürzt

Alzenau - Am Sonntagnachmittag befuhr ein 26-jähriger, Kraftrad-Fahrer, die ST2443, von Mömbris kommend in Richtung Alzenau. Er verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer scharfen Linkskurve, die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte alleinbeteiligt. Der Fahrer wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau