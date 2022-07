Pedelec und Roller kollidieren in Lohr - zwei Verletzte

Die Radfahrerin wollte von der Wombacher Straße kommend in Richtung des Fuß- und Radweges unweit des Bauhofs Lohr einbiegen. Hierbei bog sie in den Parkplatz Wombacher Straße ein und zog direkt in die Einmündung des zwischen Wombacher Straße und Parkplatz Wombacher Straße entlang laufenden Fuß- und Radweges ein. Ein Roller-Fahrer wollte zum selben Zeitpunkt aus dem Parkplatz Wombacher Straße kommend nach rechts abbiegen. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich. Der Roller fiel in Folge der Kollision auf den Fuß des Roller-Fahrers. Es entstanden Verletzungen am Fuß und Schürfwunden am rechten Unterarm. Auch die Radfahrerin stürzte und zog sich Schürfwunden am Ellenbogen zu.

dc/Polizei Lohr