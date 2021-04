Pedelec in Lohr entwendet

Im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr, wurde das Pedelec eines 55-Jährigen aus dem Raum Lohr entwendet. Das Pedelec der Marke Haibike wurde von dem Eigentümer unverschlossen in der Scheune seines Wohnanwesens in der Maria-Theresien-Straße abgestellt. Am Mittwoch wurde der Diebstahl des Fahrrades samt Akku im Wert von insgesamt 3000 Euro festgestellt.

Mercedesstern gestohlen

Lohr. Im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, parkte ein 20-Jähriger aus dem Raum Lohr seinen schwarzen C-Klasse Mercedes auf einer Parkfläche in der Hauptstraße. Als er am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, war der Mercedesstern vom Kühlergrill gehebelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter Tel. 09352/8741-0 entgegen.

Polizei Lohr/mm