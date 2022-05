Pedelec in Karlstadt gestohlen

Das Rad war mit einem Spiralschloss gesichert und hatte einen Wert von 1.209 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Feuerlöscher in Karlstadter Tiefgarage versprüht

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Zwischen dem 25.05.2022, 10.30 Uhr und dem 30.05.2022, 7.30 Uhr wurden in der Tiefgarage in der Ringstraße mehrere Feuerlöscherboxen geöffnet. Einer der Feuerlöscher wurde herausgenommen und der Inhalt über die Parkplätze gesprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,- Euro.

dc/Polizei Karlstadt