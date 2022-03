Pedelec im Elsenfelder Bahnhofsbereich geklaut

Wenige Stunden vor der Todesnachricht hatte sich die Polizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt.

Das grau-schwarze Rad des Typs Heardseven war mit einem Zahlenschloss an ein Schild angeschlossen. Der Wert beträgt etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet, sachdienliche Hinweise an die Nummer 06022/629-0 zu melden.

Leichte Kollision in Mömlingen

Am Dienstagvormittag hat eine Mercedes-Fahrerin in Mömlingen die Vorfahrt eines anderen Autos ignoriert und einen entgegenkommenden BMW gestreift. Es kam an beiden Autos zu geringen Sachschäden.

Auto in Obernburg beschädigt

Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte einen roten Skoda in der Schlesierstraße beschädigt. Die Besitzerin meldete einen Kratzer auf der Fahrerseite.

Opel in Wörth zerkratzt und zerdellt

Unbekannte haben zwischen Freitag und Dienstag einen schwarzen Opel Grandland X zerkratzt und zerdellt. Das Auto stand auf einem Privatparkplatz in der Siedlungsstraße. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

joma