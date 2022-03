Pedelec-Fahrerin bei Sturz in Geiselbach verletzt

In Geiselbach (Landkreis Aschaffenburg) ist am Sonntagnachmittag eine 44-jährige Frau von ihrem Pedelec gestürzt. Die Fahrerin war gegen 14.45 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Beim Überfahren einer Abflussrinne stürzte sie von ihrem Fahrzeug und wurde an der Hand, am Bein und im Gesicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Unfallflucht

Alzenau-Hörstein. Am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr wurde in der Straße Zum Königsberg in Alzenau-Hörstein (Landkreis Aschaffenburg) ein geparkter BMW von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden von 1.200 Euro an der Beifahrertür.

Mercedes angefahren

Alzenau. In der Brentanostraße beobachtete eine Zeugin am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes eine Unfallflucht. Ein Kleinwagen, der von einer Frau gefahren wurde, hatte beim Ausparken einen abgestellten Mercedes am rechten Heck touchiert. Die Verursacherin flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro.