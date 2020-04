Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Trennfeld

Schmerzen im linken Knie sowie Schürfwunden am linken Schienbein erlitt am Dienstag, kurz nach 19 Uhr, der 57-jährige Fahrer eines Pedelecs. Der Mann fuhr mit seinem „E-Bike“ den kreuzenden Schotterweg zur Bahnhofstraße. Vor dem Passieren einer dortigen Schranke verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte vom Rad auf die linke Seite. Nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort, wurde er anschließend ins Krankenhaus nach Lohr transportiert. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Verhüten eines Wohnungsbrandes

Marktheidenfeld. Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte die Ausbreitung eines Wohnungsbrandes am Dienstagabend verhindert werden. Gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei Marktheidenfeld eine Mitteilung über Brandgeruch und Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Oberländerstraße. Nachdem der Bewohner auf Klopfen und Klingeln nicht reagierte, wurde die Tür durch die Polizei geöffnet. Wie sich herausstellte, qualmte es aus einer auf einem eingeschalteten Herd stehenden Bratpfanne. Der 49-jährige Bewohner war augenscheinlich auf seinem Sofa im Wohnzimmer eingeschlafen und hatte somit die Pfanne auf dem Herd „vergessen“. Die Freiwillige Feuerwehr lüftete das Haus. Ein weiterer Schaden war nicht entstanden.

Polizei Marktheidenfeld