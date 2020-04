Pedelec-Fahrer verletzt nach Kollision mit Auto in Weilbach

Am Samstagmittag gegen 14:15 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Pedelec. Der 55-Jährige Opel-Fahrer bog von der B 469 nach links in die Hauptstraße ab, schnitt die Kurve und stieß mit einem dort wartenden 65-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer erlitt eine Verletzung am Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sachschäden entstanden bei dem Unfall nicht.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

Weilbach. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten am Samstagabend gegen 23:30 Uhr bei einem 46-jährigen Daimler-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Mann räumte zudem den Betäubungsmittelkonsum ein. Bei ihm wurde im weiteren Verlauf eine Blutentnahme durchgeführt, sowie die Weiterfahrt unterbunden. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Drogenkonsum auf Parkbank

Kleinheubach. Am Samstagabend wurde gegen 18:00 Uhr ein 19-Jähriger am Mainufer einer Kontrolle unterzogen, nachdem er zuvor etwas auf den Boden fallen ließ. Bei der Kontrolle konnte Marihuanageruch und ein teilweise gedrehter Joint auf dem Boden liegend wahrgenommen werden. Der Joint wurde sichergestellt. Der Mann muss sich wegen unerlaubten Drogenbesitzes verantworten.

xere/Polizei Miltenberg