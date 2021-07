Pedelec-Fahrer in Mömlingen schwer verletzt

Hier waren drei Bekannte mit ihren Pedelecs in der Königswaldstraße Richtung Lido-Kreisel gefahren. Kurz vor der Einmündung zur Frühlingsstraße wollte der Niedernberger als letzter Radler der Gruppe sein Bike abbremsen und betätigte hierbei irrtümlich die Vorderradbremse zu stark. Hierdurch wurde der 61-Jährige über den Lenker geschleudert und prallte auf die Fahrbahn, wo er sich nochmals überschlug.

Der Pedelecfahrer trug keinen Helm und zog sich bei seinem Sturz erhebliche Kopfverletzungen und ein Schädel-Hirntrauma zu. Er wurde ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Sein Pedelec wurde bei dem Sturz ebenfalls beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Fahrraddiebstahl

Großwallstadt. Am Dienstagabend ist auf dem Vorplatz des Großwallstädter Schwimmbades ein Rad gestohlen worden. Eine Großwallstädterin war abends zum Schwimmen mit ihrem blauen Trekkingrad Gudereit zum Schwimmbad gefahren. Als sie gegen 19.50 Uhr mit dem Rad wieder heimfahren wollte, hatte dieses ein noch unbekannter Dieb mitgehen lassen. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 100 Euro.

Vorfahrt missachtet

Kleinwallstadt. Am Mittwoch Abend hat es an der Kreuzung der Frühlingstraße mit der Karlstraße gekracht.

Zur Unfallzeit wollte ein Wörther mit seinem VW Golf von der Frühlingsstraße in die Karlstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Audifahrer, der sich von links kommend mit seinem Pkw auf der Karlstraße befand. Der Golf prallte in die rechte Seite des Audi und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro.

Radunfälle

Gleich zu mehreren Unfällen mit verletzten Zweiradfahrern ist es in den letzten Tagen gekommen.

Niedernberg. Am Mittwoch Abend gegen 18.00 Uhr verunfallte auf dem Flurbereinigungsweg im Bereich Niedernberg ein Niedernberger. Der 68-Jährige war von Aschaffenburg kommend Richtung Niedernberg unterwegs und stürzte auf Grund eines Fahrfehlers seitlich von seinem Fahrrad. Hierbei schlug er mit seinem unbehelmten Kopf auf der Fahrbahn auf und zog sich diverse Prellungen und eine Platzwunde zu. Der Rentner wurde von den Helfern des BRK versorgt und ins Erlenbacher Klinikum eingeliefert.

Ein Fahrradhelm hätte die diversen Verletzungen am Kopf sicherlich verhindert.

Klingenberg. Ebenfalls am Mittwoch Abend ist eine Elsenfelderin, am Dienstag gegen 18:20 Uhr mit ihrem Rad gestürzt. Die 52-Jährige war mit ihrem E-Bike auf Tour unterwegs und wich im Bereich der Wohnmobilstellplätze einem Schlagloch aus.

Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Glücklicherweise trug die Verunfallte einen Radhelm, der schlimmere Kopfverletzungen verhinderte. Die Elsenfelderin wurde leicht verletzt ins Erlenbacher Krankenhaus verbracht, wo die diversen Abschürfungen behandelt wurden.