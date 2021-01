Pedelec-Fahrer in Leider vor Kleintransporter gefahren

Als der 55-jährige Fahrer an der Kreuzung zum Stockstadter Weg nach links abbog, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Dieser war von dem dortigen Fahrradweg auf die Fahrbahn eingefahren, obwohl für den VW-Fahrer die Ampel einen Grünpfeil gezeigt hatte. Der 59-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht an der Schulter verletzt und von den Rettern in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen fiel eher gering aus.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Hösbach. Am Mittwoch touchierte in der Zeit von 07:45 Uhr bis 12:20 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen Ford. Dieser war in der Vorgangstraße abgestellt und weißt nun vorne links einen Schaden an der Stoßstange in Höhe von über 2000 Euro auf.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.