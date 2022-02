Pedelec-Fahrer bei Unfall in Zellingen leicht verletzt - Zeugenaufruf

Gegen 11Uhr am vergangenen Mittwoch ist ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Billingshäuser Straße in Zellingen ortseinwärts gefahren. Ein bislang unbekanntes, weißes Fahrzeug, besetzt mit zwei männlichen Personen nahm dem Zweiradfahrer die Vorfahrt. Der Pedelec-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr frontal in die hintere, rechte Seite des weißen Autos. Bei diesem Zusammenstoß wurde der 77-jährige leicht verletzt. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 50,- Euro. Der Schaden am Pkw müsse sich ebenfalls in diesem Bereich bewegen.

Zwei Insassen des hinter dem Geschädigten fahrenden Autos kamen dem Padelec-Fahrer zu Hilfe, verließen die Unfallstelle jedoch ohne sich zu erkennen zu geben. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Er fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten und um die Schäden zu kümmern. Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und seinem Fahrzeug (Tel. 09353/97410). Außerdem wird um Informationen zu den beiden unbekannten Ersthelfern gebeten. Es soll sich um einen Mann mit seiner Tochter handeln.