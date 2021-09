Der Mercedes fuhr auf der Straße "Alte Vockenroter Steige" von der Landesstraße 508 kommend. Auf Höhe der Einmündung zum Boxtaler Weg wollte die 36-jährige Fahrerin gegen 15.15 Uhr dort abbiegen, um in einem weiten Bogen zu Wenden und ihr Fahrzeug zu parken. In diesem Moment befuhr der 20-jährige Pedelec-Fahrer die "Alte Steige" talwärts. Er erkannte den Mercedes in der Fahrbahnmitte und wollte an diesem vorbeifahren, als die 36-Jährige weiter in seine Richtung fuhr. Der 20-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und prallte mit dem Körper auf den Mercedes. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, ein Schaden an den Fahrzeugen entstand wahrscheinlich nicht.

Hubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall

Wertheim-Bestenheid. Am Hafen für Schüttgut in Wertheim wurde ein Mann am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Die Verletzung entstand gegen 14 Uhr durch ein umkippendes Förderband, das auf den Fuß des Mannes fiel. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern an.

