Pedelec, Batterien und Ladegeräte aus garage in Damm gestohlen

Wie sich der oder die Täter Zugang zur Garage verschafften ist bisher unklar.

Hinweise zur Tat oder möglichen tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfall beim abbiegen in Aschaffenburg - hoher Sachschaden

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in der Mühlstraße zu einem Verkehrsunfall. Als der Unfallverursacher, aus Fahrtrichtung Südbahnhof kommend nach links in die Müllerstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto. Dessen Fahrer wollte die Kreuzung in Richtung Südbahnhof queren. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 13.000 Euro.

Unfallflucht in Schweinheim

Aschaffenburg-Schweinheim. Am Freitagnachmittag kam es in der Gailbacher Straße zu einer Unfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen blauen Opel Corsa gegen 14.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und bei seiner Rückkehr gegen 15.15 Uhr Lackbeschädigungen am Radkasten auf der Fahrerseite festgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Jugendliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag konnten unabhängig voneinander zwei jeweils 14-jährige Ladendiebe durch die Ladendetektive zweier Kaufhäuser in der Aschaffenburger Innenstadt beobachtet und der Polizei übergeben werden. Die beiden Jugendlichen hatten in jeweils zwei unterschiedlichen Geschäften Parfüm in insgesamt dreistelligen Wert entwendet. Sie wurden durch die Angestellten der Geschäfte dabei beobachtet und nach Verlassen der Verkaufsräume festgehalten. Die hinzugerufene Polizei informierte die Eltern der beiden Jugendlichen und die 14-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens des Diebstahls.

Sattelzug schrammt VW-Bus in Stockstadt

Stockstadt. Im Vorbeifahren touchierte ein Sattelzug das am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug und beschädigte dadurch den Seitenspiegel. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr parkte die Geschädigte ihren blauen VW Bus auf einem Seitenstreifen an der Ortsdurchfahrt in Stockstadt. Durch eine Zeugin wurde sie kurzeZeit später darauf hingewiesen, dass ein vorbeifahrender Sattelzug den geparkten Wagen gestreift und dabei den Seitenspiegel beschädigt hatte. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Inwieweit der Fahrer des Sattelzuges den Unfall bemerkte ist unklar.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg