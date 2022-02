Patient randaliert mit Vorschlaghammer in Aschaffenburger Arztpraxis

Der Patient zeigte sich aggressiv und randalierte in der Praxis, weshalb die Polizei verständigt wurde. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zeigte der Mann ein hohes Aggressionspotential, bedrohte und beleidigte diese mehrfach. Der Vorschlaghammer konnte ihm zuvor schon durch den Arzt abgenommen werden. Bei seiner Fesselung leistete der 36-Jährige Widerstand und trat einem Polizeibeamten mit dem Fuß gegen die Brust. Letzterer blieb unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Der Aggressor wurde anschließend in einen Haftraum der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in die Wege geleitet. Der Mann hatte vor der Tat offensichtlich berauschende Mittel zu sich genommen.