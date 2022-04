Passat im See bei Eppertshausen gesunken - Aschaffenburger Taucher im Einsatz

Gegen 7 Uhr beabsichtigte laut Polizei ein 71- Jähriger seinen VW Passat in der Nähe des Ufers zu parken. Beim Ausladen des Fahrzeuges rutschte dieses mitsamt dem Fahrer in den See. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht mit seinem Fahrzeug in die Tiefe gezogen, sondern konnte sich an das Ufer retten. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätige die Polizei, dass der Mann die Handbremse des Passats nicht angezogen hatte.

Das Fahrzeug lief in einer Tiefe von rund sieben Metern auf Grund. Da es sich bei dem Aje-See um einen Natursee in einem alten Steinbruch handelt war die Bergung des Passates schwierig.

Auch Taucher der Aschaffenburger Wehr im Einsatz am See bei Eppertshausen

Neben der Feuerwehr Eppertshausen wurden auch Taucher der Feuerwehr Aschaffenburg hinzugezogen. Laut Andreas Heil, Pressesprecher der Feuerwehr Aschaffenburg, war es die Aufgabe der Aschaffenburger Taucher, das Fahrzeug zu finden und einen Anschlauchpunkt am Fahrzeug zu befestigen, so dass dann gemeinsam mit einem Pfungstadter Abschleppdienst das Auto gegen 15 Uhr aus dem Wasser gehoben werden konnte.

Marius Murmann von der Feuerwehr Eppertshausen beschreibt die Herausforderung bei den Bergungsarbeiten: Vom Ufer her falle der See sehr schnell auf sieben bis acht Meter ab. Die Einsatzfahrzeuge hätten nicht unmittelbar an den See heranfahren können.

In wieweit Schäden am Gewässer durch ausgetretene Betriebsstoffe entstanden sind, lässt sich laut Polizei bislang noch nicht sagen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Manuela Klebing