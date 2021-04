Passat-Fahrer betrunken, ohne Führerschein und Zulassung in Klingenberg unterwegs

Am 29.04.21, gegen 17.20 Uhr, wurde ein Passat in der Bahnhofstraße mit polnischen Kennzeichen kontrolliert. Hierbei wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer war weiter nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und die angebrachten Kennzeichen gehörten gemäß Überprüfung der Halterdaten nicht zum Passat. Der Pkw wurde ohne Zulassung geführt. Der Fahrer wurde nach einer Blutentnahme zu Beweiszwecken und der Hinterlegung einer finanziellen Sicherheit für das Strafverfahren entlassen.

Sulzbach. Am 29.04.21, gegen 11 Uhr, fuhr eine Opel-Fahrerin in den Kreisverkehr an der Jahnstraße ein und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte Toyota-Fahrerin. Die Pkws kollidierten und der Toyota drehte sich um die eigene Achse. Im Nachgang meldete die Toyotafahrerin, dass sie sich aufgrund von Schulterschmerzen in ärztliche Behandlung begeben musste. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 3000 Euro.