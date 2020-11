Passant wehrt sich in Aschaffenburg mit Pfefferspray gegen betrunkenen Angreifer

Der junge Mann musste einem Schlag des 43-Jährigen ausweichen, woraufhin er jedoch ebenfalls mit der Faust zuschlug. Der Mann ging zu Boden, griff aber dann nach dem Bein des 17-Jährigen und versuchte hinein zu beißen. Der junge Mann setzte daraufhin Pfefferspray gegen den Betrunkenen ein, der erneut zu Boden ging. Der Störenfried wurde durch die Retter noch vor Ort erstversorgt. Da er sich während der gesamten Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei nicht beruhigte und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle verbracht. Dort wurde der 43-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. Auch der 17-Jährige muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Werkzeugdiebstahl aus Aschaffenburger Kellerraum

Damm. Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Donnerstag, 19:30 Uhr bis Freitag, 10:40 Uhr Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Behlenstraße. Offenbar konnte das Schloss aufgrund des maroden Türrahmens überwunden werden. Dort angekommen entwendete der Täter diverse Werkzeugmaschinen wie einen Winkelschleifer, eine Bohrmaschine und einen Akku-Strahler. Deren Wert beläuft sich im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

KIA gestreift und geflüchtet

Schweinheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer blieb in der Zeit von Mittwoch, 11 Uhr bis Freitag, 11:45 Uhr an einem Pkw KIA hängen und flüchtete. Das Fahrzeug war in der Feldchenstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden an der Fahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

