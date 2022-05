Ein Detektiv einer Sicherheitsfirma demonstriert, wie Ladendiebe mit Hilfe eines präparierten Koffers die Sicherungsetiketten an der Ware überlisten können.

Der Mann wurde beobachtet, wie er zunächst Parfum entnahm und in seine Tasche packte. Als er angesprochen wurde, rannte er sofort davon. Kurz nach dem Geschäft konnte er eingeholt und festgehalten werden, wobei sich der Täter weiter mit heftigem Aufwand aus dem Griff lösen wollte. Hier kam ein bislang unbekannter Passant zur Hilfe, wodurch die Festnahme gelang.

Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Streife mit dem hinzugezogenen Sicherheitsdienst festgehalten und übergeben. Bei der Aufnahme wurden noch weitere entwendete Waren eines anderen Geschäftes festgestellt.

Der Passant, der bei der Festnahme unterstützte ist aktuell namentlich nicht bekannt und wird gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 für eine Zeugenaussage in Verbindung zu setzen.

Eingebaute LED-Leuchten blenden - Ausbau vor Ort

Aschaffenburg. Mit dem Ausbau von LED-Leuchten vor Ort endete am Dienstag, 03.05.2022 eine Verkehrskontrolle Am Güterberg. Hier wurde festgestellt, dass in den Halogenscheinwerfern eines VW Tourans LED-Leuchten verbaut wurden, die entgegenkommende Fahrzeuge massiv blenden. Der 30-Jährige Fahrer musste die Leuchten vor Ort ausbauen und es wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert in Schlangenlinien unterwegs - Unfall verursacht

Aschaffenburg. Am Dienstag, 03.05.2022, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw in Schlangenlinien die B8 von Mainaschaff kommend Richtung Aschaffenburg. Als ein vorausfahrender Pkw kurz vor Aschaffenburg verkehrsbedingt halten musste, fuhr die Fahrerin auf den Pkw auf. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von 3000, - Euro. Bei der Aufnahme vor Ort wurde bei der Unfallverursacherin eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgen mussten.

Bekleidung im Wert von ca. 200 Euro gestohlen - Zwei Täter flüchtig

Aschaffenburg. Am Dienstag, 03.05.2022 gegen 17:15 Uhr konnte in einem Bekleidungsgeschäft in der Herstallstraße ein Ladendiebstahl beobachtet werden. Hier entfernten drei Männer die Etiketten diverser Kleidungsstücke und verließen das Geschäft ohne zu zahlen. Sie wurden mit der Tat konfrontiert und wollten die Flucht ergreifen. Einer der Männer konnte festgehalten und der Polizeistreife übergeben werden, die beiden anderen Täter konnten vor Ort nicht festgenommen werden. Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, 180 cm groß, 30 Jahre, südländisches Aussehen mit Vollbart, bekleidet mit grauer Oberbekleidung und schwarzer Bauchtasche, der andere Täter ist ebenfalls männlich, 165 cm groß, südländisches Aussehen, bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg entgegen.

Pressebericht der PI Aschaffenburg / grr