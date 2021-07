Passant schlägt Restaurant-Mitarbeter in Aschaffenburg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 0:30 Uhr, befanden sich in der Frohsinnstraße mehre Mitarbeiter eines Restaurants vor der Lokalität. Hinzu kam ein 33-jähriger Mann, der ein Bier orderte. Dies wurde dem alkoholisierten Passanten aufgrund der bereits erfolgten Ladenschließung verweigert, weshalb es zum Streitgespräch kam.

Im Verlauf dessen schlug der 33-Jährige einem 56-jährigen Restaurant-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Er wurde leicht verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme waren neben Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg auch Kräfte der Aschaffenburger Bundespolizei beteiligt. Den Aggressor erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Unbekannter wirft Beutel mit Hundedreck und Steinen in Schweinheimer Garten

Aschaffenburg-Schweinheim. Ein unbekannter Täter legte im Zeitraum von Samstag, 8 Uhr bis Dienstag, 8:30 Uhr zwei Hundekottüten, befüllt mit faustgroßen Steinen in den Vorgarten eines Anwesens in der Feldchenstraße. Zwei weitere Steine lagen neben dem Mercedes, der in der dortigen Hofeinfahrt geparkt war. Die daneben befindliche Fahrzeugtür wies Dellen auf. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Kinder werfen Steine auf BMW - Zeugen gesucht

Aschaffenburg-Strietwald. Am Montagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde ein Pkw BMW durch zwei unbekannte Kinder mit Steinen beworfen. Das Fahrzeug war auf der Strietwaldstraße in Richtung Hasenhägweg unterwegs und wurde durch die Steine auf der Beifahrerseite beschädigt. Der 37-jährige Fahrer erschrak durch den Bewurf und führte eine Vollbremsung durch. Es wurde jedoch niemand verletzt. Dem BMW-Fahrer entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die kleinen Täter im Alter von sechs bis zehn Jahren flüchteten in Richtung Spielplatz und in Richtung Park. Sie führten beiden Schulranzen mit sich. Näher können die unbekannten Kinder nicht beschrieben werden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg