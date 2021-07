Passant findet schwer verletzten Gleitschirmflieger in Bürgstadt

Der Flieger war kurz zuvor von einem Passanten auf einem Feld liegend aufgefunden worden. Dies entlang eines Feldweges in der Verlängerung des Buschenweges in Bürgstadt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 69-Jährige an der „Drachenrampe" startete und in Richtung Landeplatz beim Industriegebiet Bürgstadt flog. Wie es zu dem Absturz kam ist bislang nicht geklärt. Der Flieger wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kleinheubach. Eine allgemeine Verkehrskontrolle eines 22jährigen Mannes brachte drogentypische Auffälligkeiten zum Vorschein. Er wurde mit seinem Pkw am Freitag, den 02.07.2021, gegen 12:30 Uhr in Kleinheubach kontrolliert. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, indem er positiv auf Betäubungsmittel reagierte. So folgte bei dem 22-Jährigen eine Blutentnahme. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm drohen mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.