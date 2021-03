Party zum 18. Geburtstag trotz Corona

Bei Eintreffen der Streife entfernten sich einige Personen. Insgesamt konnten noch sieben Personen aus verschiedenen Hausständen angetroffen werden. Alle Beteiligten erwartet jetzt eine Anzeige, die ein Bußgeld im dreistelligen Bereich nach sich zieht.

Handfester Streit

Ruppertshütten. Am Freitagnachmittag kam es im Eckenweg zu einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen. Zuerst wurde die Geschädigte beleidigt. Anschließend stieß die andere Beteiligte, eine 52-Jährige, eine Tür auf, die die Anzeigenerstatterin traf. Im weiteren Verlauf schlug die 52-Jährige mit der flachen Hand auf die Geschädigte ein und schubste diese gegen einen Türrahmen. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und ärztlich behandelt.

Pkw verkratzt

Rechtenbach. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein weiterer Pkw in der Hauptstraße beschädigt und verkratzt. Die 28-jährige Fahrzeugführerin erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Lohr. Sie parkte ihren Opel Corsa in schwarz am vergangenen Mittwochabend in der Hauptstraße. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie den Schaden feststellen. Das Fahrzeug wurde auf der rechten Seite verkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr zu melden.

Bauschutt illegal verbrannt

Frammersbach. Am Freitagmorgen wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Lohr ein brennendes Feuer am Mühlberg festgestellt. In der Feuerstelle befanden sich diverse Bauabfälle wie Rigisplatten, Fließen, Altholz und Metallteile. In unmittelbarer Nähe konnte der Verantwortliche angetroffen werden. Den 50-jährigen Frammersbacher erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

PI Lohr/mm