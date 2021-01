Party und Spaziergang trotz Ausgangssperre in Lohr

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sich sieben Personen, im Alter von 24 bis 51 Jahren, aus verschiedenen Hausständen getroffen hatten. Sie erwartet nun ein Bußgeld.



Am Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, fiel der Polizei ein spazierendes Pärchen in der Partensteiner Straße in Lohr auf. Bei der Kontrolle konnten die 25-jährige Frau und der 26-jährige Mann keinen triftigen Grund für den Aufenthalt im Freien nennen. Auch diese beiden müssen sich auf ein Bußgeld gefasst machen.