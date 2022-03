Party in Wertheim läuft aus dem Ruder

In dem Gebäude "Am Rauenberg" erschienen nicht nur ungebetene Gäste, sondern einige der Anwesenden hatten auch keine Rücksicht auf die Räumlichkeiten. Zwischen 1 Uhr und 1.45 Uhr zerstörten die Unbekannten mehrere Deckenplatten und verursachten einen Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder das Treiben beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Eigentümer gesucht

Das Polizeirevier Wertheim sucht nach den Eigentümern mehrerer mutmaßlich gestohlener Gegenstände. Vermutlich im Umkreis von Wertheim entwendet wurden, ein Präzisionsschraubstock, ein Bosch-Akku, ein Mountainbike, ein Kombi-Gerät, ein Electric Hoverboard in der Farbe mettalic pink.

Wer einen oder mehrere der Gegenstände vermisst wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.