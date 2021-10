Party-Gast will zwei Kästen Bier mitnehmen: Streit endet mit beschädigtem Fahrzeug

Darauf angesprochen, kam es nach aktuellem Ermittlungsstand in der Orber Straße zunächst zu einer Rangelei zwischen dem jungen Mann aus Lohr und dem Veranstalter der Feierlichkeit. Im Verlauf des Handgemenges fiel einer der Kästen auf ein geparktes Fahrzeug. Hierdurch wurden die Windschutzscheibe sowie die Motorhaube des Wagens beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zudem beleidigte der junge Mann noch eine 24-Jährige aus dem Raum Nürnberg, die sich ebenfalls als Gast der Feierlichkeit vor Ort befand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter der Tel. 09352/8741-0 entgegen.

Eingangstüre beschädigt

Lohr. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 3.55 Uhr die Eingangstüre einer Shisha Bar in der Vorstadtstraße mutwillig beschädigt. Ein 37-jähriger Gast aus dem Raum Würzburg verließ die Örtlichkeit zunächst nach einer verbalen Streitigkeit. Kurz darauf kehrte der Mann zurück und beschädigte aus bislang unbekanntem Grund das Glas der Eingangstüre. An der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 150 Euro. Der Mann konnte anschließend im Raum Lohr festgestellt werden. Den Würzburger erwartete nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Gartenzaun beschädigt

Lohr. Am Freitag wurde im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Gartenzaun auf Höhe der Lehmskaute 14a beschädigt. Augenscheinlich beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Zaun beim Rangieren. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

