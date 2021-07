Partenstein: Unfall beim Überholen

Die Fahrerin eines roten Nissan wollte von der Von-Kiesling-Straße nach links in die Straße „Im See" abbiegen. Wegen Gegenverkehr musste sie jedoch vor dem Abbiegen kurz warten. In dieser Zeit überholte sie ein Fahrradfahrer. Als die Frau dann losfuhr, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer konnte sich jedoch auf seinem Rad halten und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung der Bahnbrücke.

Die Fahrerin bemerkte danach, dass an ihrem Fahrzeug vorne links ein etwa 25 cm langer Kratzer entstanden war und meldete den Vorfall bei der Polizei.Möglicherweise entstand auch am Fahrrad ein leichter Sachschaden.

Gegen den Fahrradfahrer wird nun wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet darum, dass sich der betreffende Fahrradfahrer oder Zeugen bei der Polizei Lohr am Main melden.