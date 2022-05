Partenstein: Oldtimer kollidiert mit Motorrad

Er bog in Richtung Lohr ab und übersah dabei einen Motorradfahrer der aus Partenstein kam und ebenfalls in Richtung Lohr fuhr. Der Motorradfahrer konnte durch ein Ausweichen den Zusammenstoß mit dem Oldtimer verhindern. Allerdings verlor er beim Ausweichen die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und prallte in die Leitplanke. Hierbei verletzte sich der 54-jährige Motorradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht. Vorsorglich kam er jedoch mit dem Rettungsdienst ins Klinikum. Am Motorrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

E-Scooter gecheckt

Lohr. Am Sonntag, 22.05.2022, um 21.10 Uhr, wurde in der Ludwigstraße ein 27jähriger Mann mit seinem Elektro-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das an dem Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Es war noch das blaue Versicherungskennzeichen aus 2021 angebracht. Für 2022 ist jedoch ein grünes Versicherungskennzeichen notwendig. Den Fahrer erwartet deshalb eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

mkl/Polizei Lohr