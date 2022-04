Partenstein: Mann schlägt Ex-Partnerin ins Gesicht

Partenstein. LKR MSP. In den Abendstunden des 15.04.2022 kam es zu einem körperlichen Übergriff eines Mannes gegenüber seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Diese wurde mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen, glücklicherweise jedoch nicht weiter verletzt. Die junge Frau konnte ohne medizinische Versorgung ihres Weges gehen. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu.

Fahrgast bedroht und beleidigt Zugbegleiter in Lohr

Lohr a. Main. LKR MSP. Am 15.04.2022 wollte in Fahrgast im Zug von Aschaffenburg kommend rauchen. Durch den Zugbegleiter auf sein Fehlverhalten hin angesprochen, bedrohte und beleidigte er diesen. Aufgrund seines aggressiven, sowie uneinsichtigen Verhaltens, wurde er durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Bahnhof Lohr des Zuges verwiesen. Auch gegenüber den Beamten gab er sich feindselig. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Zu Laut unterwegs beim Ausflug ins Grüne bei Lohr

Lohr a. Main. LKR MSP Ein Motorradfahrer nutzte am 15.04. das schöne Wetter und fuhr mit seinem Motorrad von Würzburg in das Stadtgebiet von Lohr a. Main. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass eine Veränderung an der Auspuffanlage seiner Rennmaschine zu einem erhöhten Lärmemission führte. Somit war der Ausflug für den Motorradfahrer bis zur Beseitigung der Manipulation beendet und ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

